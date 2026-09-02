Насильник Дианы Шурыгиной сделал громкое заявление после ее ареста в шоу "Малахов"

В очередном выпуске программы «Малахов» обсудили блогера Диану Шурыгину, которая находится под стражей по делу об изготовлении порнографии.
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