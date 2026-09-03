В Подмосковье запущено движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), введя в строй всю трассу протяжённостью 45 километров.
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