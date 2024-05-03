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Гран-при Майами-2024. Стартовый порядок спринта. Заезд – в 19:00

В субботу, 4 мая, пройдет спринт на шестом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Майами. Старт – в 19:00 по московскому времени.

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