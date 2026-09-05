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Тюлень решил не отставать от людей на тренировке

Тюлень решил не отставать от людей на тренировке

Пока люди выполняли отжимания, морской лев старательно повторял движения за ними, будто действительно пришёл на первую тренировку и решил сразу влиться в коллектив.

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