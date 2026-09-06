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Мировое обозрение

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С 1 октября изменятся параметры ипотеки. Что будет с льготными программами и ставками в банках

С 1 октября изменятся параметры ипотеки. Что будет с льготными программами и ставками в банках

Действующие условия «Семейной ипотеки» официально сохраняются до 1 октября, однако за кулисами уже идёт активная работа над тем, каким будет этот инструмент после указанной даты.

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