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Президент PFL – о слухах про подписание Мокаева: «Нет, я слышал, что он заноза в заднице»

«Слухи о Мокаеве? Нет, вообще-то. Я говорил с людьми, которые в курсе его ситуации. Если им верить, то Мухаммад − настоящая заноза в заднице, если иметь с ним дело.

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