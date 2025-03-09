Назван основной поставщик оружия на Украину

Западная Европа в настоящий момент является основным поставщиком оружия на Украину. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
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