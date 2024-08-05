Больше половины кандидатов, выдвинутых на грядущих выборах в Челябинской области, представляют две партии

Единороссы и эсеры выдвинули больше 700 кандидатов на сентябрьских выборах на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября текущего года.