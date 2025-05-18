Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Какие две области еще может потерять Украина

Какие две области еще может потерять Украина

По итогам первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле было сделано несколько очень важных заявлений, реализация которых может существенно изменить весь дальнейший ход спецоперации по помощи народу Донбасса.

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