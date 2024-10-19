«Кажется, началось, ждали этого 2,5 года»: ВС России разносят железные дороги Украины: Карта боевых действий на Украине, к утру 19.10.24 г.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Россия все надеялась , что дойдет там до тупых баранов, что только со своим гонором с Россией очень сложно воевать. Но у хохлов  всегда их интеллект там выглядел странно...На  что они там надеялись мне лично до сих пор тут не понять...😁
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