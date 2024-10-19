«Кажется, началось, ждали этого 2,5 года»: ВС России разносят железные дороги Украины: Карта боевых действий на Украине, к утру 19.10.24 г.

Влад Владимиров

Россия все надеялась , что дойдет там до тупых баранов, что только со своим гонором с Россией очень сложно воевать. Но у хохлов всегда их интеллект там выглядел странно...На что они там надеялись мне лично до сих пор тут не понять...😁