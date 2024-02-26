Забайкальцы испытают на себе последствия мощного взрыва на Солнце

Активная область солнечного пятна уже вызвала три мощные вспышки класса X и сейчас направлена прямо на Землю - объявлена максимальная радиационная угроза, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
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