Происшествия
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Происшествия

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Ульяновская область: полвека рука об руку. Любовь и верность семьи Афанасьевых.

В преддверии Дня семьи, любви и верности УМВД России по Ульяновской области делится историей семьи заслуженного участкового инспектора милиции майора милиции в отставке Дмитрия Васильевича Афанасьева и его супруги Татьяны Михайловны.

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