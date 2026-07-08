Ульяновская область: полвека рука об руку. Любовь и верность семьи Афанасьевых.

В преддверии Дня семьи, любви и верности УМВД России по Ульяновской области делится историей семьи заслуженного участкового инспектора милиции майора милиции в отставке Дмитрия Васильевича Афанасьева и его супруги Татьяны Михайловны.
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