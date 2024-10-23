Захарова: приезд Гутерриша на саммит БРИКС стал поводом для истерики Киева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. Недовольство по этому поводу высказала украинская сторона, его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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