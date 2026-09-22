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Православные отмечают двойной праздник 22 сентября и пекут пироги

Православные отмечают двойной праздник 22 сентября и пекут пироги

Православные 22 сентября отмечают двойной праздник — день Иоакима и Анны и Поднесеньев день. Им рассказали, почему родителей Богородицы чествуют как покровителей семьи, зачем новобрачные угощали родню и какие запреты нарушать опасно.

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