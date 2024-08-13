🌊 Сегодня вода теплая без холодных течений. На улице воздух утром долгожданно прохладный. Когда выходишь после купания - ищешь первые лучи солнца чтобы погреться… и кутаешься в полотенце.
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🌊 Сегодня вода теплая без холодных течений. На улице воздух утром долгожданно прохладный. Когда выходишь после купания - ищешь первые лучи солнца чтобы погреться… и кутаешься в полотенце.