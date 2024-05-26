Дрозофилы могут помочь ученым остановить рост опухолей головного мозга

Ученые считают, что плодовые мушки могут помочь им остановить рост опухолей головного мозга. Эксперты Центра передового опыта в области исследований опухолей головного мозга при Плимутском университете смогли идентифицировать и исследовать клетки на самых первых стадиях роста, используя плодовую мушку дрозофилу в качестве модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии