Дрозофилы могут помочь ученым остановить рост опухолей головного мозга

Ученые считают, что плодовые мушки могут помочь им остановить рост опухолей головного мозга. Эксперты Центра передового опыта в области исследований опухолей головного мозга при Плимутском университете смогли идентифицировать и исследовать клетки на самых первых стадиях роста, используя плодовую мушку дрозофилу в качестве модели.