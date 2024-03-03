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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина

Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина

По словам местной жительницы, из-за этой проблемы ее чуть не сбил автобус Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие пешеходного светофора с одной из сторон на перекрестке проспекта Ленина с улицей Никитина.

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