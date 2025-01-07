Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Законопроект о прекращении действия некоторых международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Российской Федерацией и Беларуссией внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, карточка проекта опубликована 7 января на сайте Рады.