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Сотрудники IT-компаний смогут оформить отсрочку от армии на госуслугах

Сотрудники IT-компаний смогут оформить отсрочку от армии на госуслугах

Минцифры в своем Telegram-канале заявили, что с 19 апреля занятые в сфере информационных технологий и прошедшие аккредитацию российские компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников на портале госуслуг, сообщает PRIMPRESS.

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