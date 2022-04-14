Сотрудники IT-компаний смогут оформить отсрочку от армии на госуслугах

Минцифры в своем Telegram-канале заявили, что с 19 апреля занятые в сфере информационных технологий и прошедшие аккредитацию российские компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников на портале госуслуг, сообщает PRIMPRESS.
Минцифры в своем Telegram-канале заявили, что с 19 апреля занятые в сфере информационных технологий и прошедшие аккредитацию российские компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников на портале госуслуг, сообщает PRIMPRESS.
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