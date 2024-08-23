Что случилось ночью, 23 августа 2024 года

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально в качестве кандидата на пост президента и выступила с программной речью, пока главной за всю ее политическую карьеру.
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