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Эмил Райкович: «Мбайе будет играть преимущественно на позиции четвертого номера»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контракта с форвардом Аматом Мбайе. «Амат – разносторонний игрок, доказавший свое мастерство на международном уровне.

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