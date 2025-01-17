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С танкера у мыса Панагия начали откачивать мазут

С танкера у мыса Панагия начали откачивать мазут

У мыса Панагия началась откачка нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239». Сегодня, 17 января, Морспасслужба приступила к первому этапу откачки мазута с танкера, стоящего на мели в районе Темрюка, сообщили в Минтрансе России.

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