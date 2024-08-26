В Узбекистане решили радикально бороться с бородой: что будет грозить мужчине, если он откажется от бритья?

Эти меры стали возможны благодаря изменениям в Кодексе об административных правонарушениях страны, касающимся запрета на нахождение в общественных местах с закрытым лицом до такой степени, что невозможно установить личность.
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