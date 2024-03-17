Французский юрист в области международного права, политический консультант, журналист Арно Девеле, прибывший для наблюдения за ходом выборов в Запорожскую область, заявил, что люди в Донбассе и Новороссии начинают жить заново после воссоединения с Россией, выходя из 30-летнего забвения.
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