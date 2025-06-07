В США отзывают 1,7 млн упаковок яиц из-за риска сальмонеллы

В Соединённых Штатах из-за угрозы заражения сальмонеллой отзывают 1,7 млн упаковок яиц. Об этом говорится в заявлении американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
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