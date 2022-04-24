Тен Хаг не говорил ван дер Сару и игрокам «Аякса», что уходит в «МЮ». В клубе разочарованы, что об устной договоренности сообщили перед финалом Кубка

В «Аяксе» недовольны поведением Эрика тен Хага в связи с его уходом в «Ман Юнайтед». По данным De Telegraaf, тренер не обсуждал переговоры с английским клубом ни с генеральным директором «Аякса» Эдвином ван дер Саром, ни со своим штабом, ни с игроками.