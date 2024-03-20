МИД: Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что Москва предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в США, которые в итоге могут быть поставлены Киеву, передает РИА Новости.
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