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Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань»

Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань»

Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось на еще одну единицу. Как сегодня сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, очередной самолет иностранного производства не перенес встречи с российскими дронами-камикадзе типа «Герань».

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