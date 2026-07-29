Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань»

Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось на еще одну единицу. Как сегодня сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, очередной самолет иностранного производства не перенес встречи с российскими дронами-камикадзе типа «Герань».