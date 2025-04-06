Упорство президента Украины Владимира Зеленского может иметь еще одно объяснение: у него есть покровители, в том числе в Вашингтоне, которые его руками стараются настроить президента США Дональда Трампа против России.
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