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«Радар» впервые сообщил об угрозе налёта малоразмерных воздушных шаров в Орловской области

«Радар» впервые сообщил об угрозе налёта малоразмерных воздушных шаров в Орловской области

Канал «Радар», созданный для оперативного информирования жителей России о возможных воздушных угрозах, впервые с начала СВО сообщил об опасности налёта малоразмерных воздушных шаров (МВШ) в Орловской области.

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