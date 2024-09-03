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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куман о Бергвейне в Саудовской Аравии: «Его глава в сборной Нидерландов закрыта. Это не имеет ничего общего с амбициями»

«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро. «Стевен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет.

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