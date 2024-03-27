Благодаря искусственному интеллекту Юрий Никулин сыграет в современной российской комедии

Москва. Образ знаменитого артиста цирка и кино Юрия Никулина восстановили с помощью нейросети. Дипфейк звезды советских комедийных лент «сыграет» в новом фильме «Манюня: Приключения в Москве», передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».