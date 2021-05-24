Забайкалье показывает слабую реализацию нацпроектов: «Причина в нас самих»

Исполнение национальных проектов в Забайкальском крае проходит с отставанием. Причина медленных темпов лежит в работе региональных министерств, заявил 23 мая в ходе оперативного совещания первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.
Исполнение национальных проектов в Забайкальском крае проходит с отставанием. Причина медленных темпов лежит в работе региональных министерств, заявил 23 мая в ходе оперативного совещания первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.
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