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Забайкалье показывает слабую реализацию нацпроектов: «Причина в нас самих»

Забайкалье показывает слабую реализацию нацпроектов: «Причина в нас самих»

Исполнение национальных проектов в Забайкальском крае проходит с отставанием. Причина медленных темпов лежит в работе региональных министерств, заявил 23 мая в ходе оперативного совещания первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

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