Китайский бренд Tank дал старт предзаказов обновленному внедорожнику Tank 500. Пока предзаказы принимаются только на домашнем рынке, но позднее модернизированная версия станет доступна и в других странах.
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