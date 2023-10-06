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Вечерний Новосибирск

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Уголовное дело завели на убийцу пса Байкала в Новосибирске

Уголовное дело завели на убийцу пса Байкала в Новосибирске

Новость о гибели пса Байкала шокировала жителей Новосибирска 1 октября. Владелец собаки расправился с ней, потому что животное пережило процедуру кастрации, а, значит, по его словам, является неполноценным.

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