Уголовное дело завели на убийцу пса Байкала в Новосибирске

Новость о гибели пса Байкала шокировала жителей Новосибирска 1 октября. Владелец собаки расправился с ней, потому что животное пережило процедуру кастрации, а, значит, по его словам, является неполноценным.
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