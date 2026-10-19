В воскресенье, 18 октября, метеостанция на ВДНХ зафиксировала в Москве плюс 16,3 градуса. По температуре эта дата оказалась среди четырех самых теплых 18 октября за всю историю метеонаблюдений.
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