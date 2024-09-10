В Карелии пенсионерка за свой счет отремонтировала подъезд дома

У женщины терпение лопнуло ходить по обшарпанным лестничным пролетам и слушать отговорки управляющей компании Подъезды многоквартирного дома номер 5 по улице Марии Мелентьевой в поселке Пряжа не видели ремонта со времен Советского Союза.
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