Ледяной антициклон укрепит морозы в России с 7 по 14 января 2024 года, — синоптики Ирэн ОрлонскаяРоссийские метеорологи прогнозируют наступление новой «арктической» волны холода для жителей России непосредственно после Рождественских праздников.