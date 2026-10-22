Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Игоря Пашнина актуальный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей Тюмени на качественное водоснабжение.