Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Игоря Пашнина актуальный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей Тюмени на качественное водоснабжение.
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