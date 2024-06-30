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Тайные пружины украинского конфликта: и Байден, и Трамп созрели для мира с Россией

Тайные пружины украинского конфликта: и Байден, и Трамп созрели для мира с Россией

K 2025 году нам предложат то или иное соглашение. Причем вне зависимости от того, кто будет хозяином Белого дома – Трамп или Байден REUTERS Несмотря на призывы сторонников сняться с выборов после позорных дебатов с Трампом, Джо Байден и не думает это делать, трубя о своей неизбежной победе.

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