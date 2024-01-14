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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию

В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию

Со слов главврача Дмитрия Денисова, осталось решить только "бумажные" вопросы Новая барнаульская поликлиника № 14 уже находится на этапе подготовки необходимой документации и скоро будет открыта, рассказал главврач Дмитрий Денисов.

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