В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию

Со слов главврача Дмитрия Денисова, осталось решить только "бумажные" вопросы Новая барнаульская поликлиника № 14 уже находится на этапе подготовки необходимой документации и скоро будет открыта, рассказал главврач Дмитрий Денисов.
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