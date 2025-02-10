Стекла разбиты, слышали взрывы: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Краснодара, и о чем говорят люди

Стекла разбиты, слышали взрывы: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Краснодара, и о чем говорят людиКуда прилетело и что повредило, жители Краснодара продолжают обсуждать ночную атаку на город.
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