БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комплекс AML с ракетой PrSM и другие: перспективные вооружения на учениях Valiant Shield 24

Комплекс AML с ракетой PrSM и другие: перспективные вооружения на учениях Valiant Shield 24

БПЛА Vanilla, задействованный в учениях Valiant Shield 24, на аэродроме Вооруженные силы США регулярно проводят различные учения, в ходе которых отрабатывают применение уже освоенных вооружений и техники, а также испытывают совершенно новые образцы.

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