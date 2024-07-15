Комплекс AML с ракетой PrSM и другие: перспективные вооружения на учениях Valiant Shield 24

БПЛА Vanilla, задействованный в учениях Valiant Shield 24, на аэродроме Вооруженные силы США регулярно проводят различные учения, в ходе которых отрабатывают применение уже освоенных вооружений и техники, а также испытывают совершенно новые образцы.
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