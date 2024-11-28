Быстрый подъём по лестнице улучшает когнитивные способности

Шведские исследователи из Университета Умео провели эксперимент, который показал, что даже кратковременные физические нагрузки, такие как подъём по лестнице, способны заметно улучшить когнитивные функции и настроение человека.
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