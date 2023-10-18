Бочкарёв: Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в следующем году

На остановочном пункте «Митьково» появится новая пассажирская платформа с навесом В 2024 году в Москве завершат работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем маршруте Московского центрального диаметра.
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