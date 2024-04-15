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Петербургский дневник

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Захарова иронично высказалась о законе ФРГ о возможности менять пол раз в год

Захарова иронично высказалась о законе ФРГ о возможности менять пол раз в год

Об этом она написала в своем Телеграм-канале Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь о новом законе в ФРГ, который позволяет менять пол раз в год, заявила, что «дно снова пробито».

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