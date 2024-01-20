На Урале за прошлый год ввели более 9 миллионов «квадратов» жилья: показатели растут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поучаствовал в заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии