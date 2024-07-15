На трассе Моисеевичи- Хотяж попался пьяный водитель без прав

Серьезное происшествие произошло на автодороге Моисеевичи - Хотяж в Новгородской области. Пьяный водитель, не имеющий права управления автомобилем, не справился с управлением своим автомобилем "ВАЗ 11113".
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