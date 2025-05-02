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Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2 мая исполнилось 10 лет

Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2 мая исполнилось 10 лет

2 мая исполнилось 10 лет принцессе Шарлотте Уэльской, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девочка родилась в Лондоне в 2015 году, с сентября 2022-го занимает третье место в линии наследования британского престола (после отца и старшего брата Джорджа).

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