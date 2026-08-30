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test mazurok

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💻 Крымчанам рассказали, как легко записать детей на кружки и секции   Для того чтобы легко записаться и изучить спектр программ дополнительного образования республики, нужно воспользоваться программой АИС «Навигатор», рассказала директор ГБОУ дополнительного образования РК «Дворец детского и юношеского творчества» Светлана Беширова.

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